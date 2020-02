Eine Thai-Airways-Maschine wird am Bangkoker Suvarnabhumi Airport mit Lebensmitteln und Speisen für die Bordküche versorgt. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Thai Airways International (THAI) and Thai Smile Airways beteiligen sich an der Regierungskampagne „Save Food Save The World“ zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen.

Sie entstand auf Initiative des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen und wird von beiden Airlines unterstützt. Gemäß THAI-Präsident Sumeth Damrongchaitham verfolgt die staatliche Airline das Ziel, die Menge genießbarer Speisen, die täglich unnötig im Müll landen, um 400 Kilogramm zu reduzieren. Das entspricht einem Wert von ca. 20 Millionen Baht pro Jahr. Damit weniger Lebensmittelabfälle anfallen, hat THAI angekündigt, ihr Speiseangebot an Bord auf den Prüfstand zu stellen und Speisen mit nur geringer Nachfrage aus dem Sortiment zu nehmen.