BANGKOK: Die thailändische Billigfluggesellschaft Thai AirAsia hat ehrgeizige Pläne, den Inlandsmarkt zu dominieren und bis Ende 2023 einen Marktanteil von 40 Prozent im Passagierverkehr zu erreichen. Dabei wirft sie bereits einen Blick auf die Eröffnung von zwei weiteren Strecken in Japan im kommenden Jahr.

Santisuk Klongchaiya, der Geschäftsführer von Thai AirAsia, gab bekannt, dass der Marktanteil in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres bei beeindruckenden 37 Prozent lag. Dieser Wert übertrifft sogar das Niveau von 33 Prozent vor Ausbruch der Pandemie. Grund hierfür sind die hervorragend ausgelasteten Inlandsrouten, die auf 32 Strecken in 21 Provinzen und acht überregionalen Routen führen und im Durchschnitt eine Auslastung von 94 Prozent verzeichnen.

Die Wettbewerbskommission hat einige Billigfluggesellschaften in Thailand zu den Flugpreisen befragt. Khun Santisuk erklärte, dass die Fluggesellschaft bereits ihre Preisstruktur der Aufsichtsbehörde erläutert hat und sich nun an die von der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) festgelegten Preisregeln hält.

Auf Inlandsstrecken ist Thai AirAsia der einzige Anbieter in Ranong, Chumphon, Loei und auf der Strecke Hua Hin–Chiang Mai. Die Flugpreise sind im Vergleich zu 2019 um 10 bis 20 Prozent gestiegen, was laut Khun Santisuk auf das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen ist, insbesondere aufgrund der begrenzten Anzahl von Flugzeugen.

Die Fluggesellschaft plant, die Kapazität auf bestehenden Strecken schrittweise zu erhöhen und strebt bis zum Jahresende den Einsatz von 54 Jets an, verglichen mit 45 im ersten Halbjahr. Im Jahr 2024 plant Thai AirAsia, die Flotte auf 60 Jets zu erweitern, wobei neue Auslieferungen des Airbus A321 eingesetzt werden, der eine längere Flugdauer bietet und 236 Sitze bietet, im Vergleich zu den bisherigen 180 Sitzen im Airbus A320.

Mit diesen neuen Flugzeugen kann die Fluggesellschaft von der wachsenden Nachfrage nach Japan profitieren. Es besteht das Potenzial für die Einführung neuer Strecken nach Okinawa und Hiroshima, nachdem die Flüge nach Fukuoka eine Auslastung von mehr als 80 Prozent erreicht haben, wie Khun Santisuk erklärte.

„Im nächsten Jahr streben wir an, das Niveau von 2019 mit mindestens 22 Millionen Passagieren zu erreichen, im Vergleich zu den für dieses Jahr prognostizierten 20 Millionen“, betonte er.

Khun Santisuk führte aus, dass das Wachstum vor allem auf die Wiederaufnahme der Flüge nach China zurückzuführen sei. Diese sollen von 108 wöchentlichen Flügen in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres auf voraussichtlich 138 wöchentliche Flüge bis Ende des Jahres ansteigen.

Allerdings sollte das langsame Wirtschaftswachstum in China die neue thailändische Regierung dazu anregen, die Abschaffung der Visagebühren für chinesische Reisende zu erwägen. Die derzeitige Gebühr von 2.000 Baht ist teurer als in anderen Ländern, so Khun Santisuk.

Tansita Akrarittipirom, die Direktorin für kommerzielle Abläufe bei Thai AirAsia, kündigte an, dass die Fluggesellschaft 11 Ziele mit 18 Routen in China bediene und plane, in der zweiten Jahreshälfte weitere Städte in das Streckennetz aufzunehmen. Sie wies jedoch auf Hindernisse hin, die aufgrund der begrenzten Sitzplatzzuweisungen zwischen Thailand und Indien bestehen, obwohl Flüge nach Indien ein weiterer Schwerpunkt sein werden, zusätzlich zu den bereits bestehenden acht Strecken.