Thai AirAsia will Anteile von Nok Air übernehmen

Thai Airways hat eine Anteilsreduzierung bei Nok Air angekündigt, was Thai AirAsia dazu bewegt, sich beim Rivalen einzukaufen. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Am Montag schossen thailändische Luftfahrtaktien in die Höhe, nachdem Asia Aviation Pcl, Eigentümer des Billigfliegers Thai AirAsia, angekündigt hatte, in Erwägung zu ziehen, Anteile vom Rivalen Nok Airlines Pcl. zu kaufen.



Finanzvorstand Santhat Sanguandikul informierte in einer Erklärung, dass sein Unternehmen derzeit noch prüfen würde, ob eine solche Investition – der Ankauf von Anteilen aus der Milliadärsfamilie Jurangkool – zweckmäßig sei, woraufhin die Aktienkurse von Nok Air um 13 Prozent stiegen. Der Börsenwert der thailändischen Billigfluggesellschaft mit dem namensgebenden Vogel im Logo beträgt 9,3 Milliarden Baht (297,03 Mio. USD) bei einem derzeitigen Aktienwert von 3,06 Baht, dem höchsten Stand seit März 2018. Die Jurangkool-Familie, zu der das nicht börsennotierte Autoteile-Unternehmen Thai Summit und Thai Steel Cable Pcl. gehören, hält derzeit 53 Prozent an Nok Air.



Die Ankündigung von Aviation Pcl. erfolgte, nachdem die staatliche Fluggesellschaft Thai Airways Pcl. eine Anteilsreduzierung bei Nok Air von 21,8 Prozent auf 15,9 Prozent bekanntgab und auf die Zeichnung neuer Aktien verzichtete.



Asia Aviation ist mit 55 Prozent der Hauptanteilseigner bei Thai AirAsia, der verbleibende Anteil liegt bei der malaysischen AirAsia Group.