Texas-Wahl: Gouverneur ohne große Klappe

WACO/PLANO/AUSTIN: Greg Abbott ist einer der wichtigsten Republikaner und hat gute Chancen, sein Amt als Gouverneur von Texas zu verteidigen. Im Fahrwasser Trumps macht er konservative Politik am rechten Rande - und schielt aufs Weiße Haus. Doch er hat ein Problem.

Mehr Landesvater geht eigentlich nicht, mag man meinen: Während die halben Vereinigten Staaten im Wahlkampf sind, sitzt der texanische Gouverneur Greg Abbott in einem schmucklosen Behördenraum in der ebenso schmucklosen Stadt Waco und hält eine Tüte Pillen hoch. Gefährliche Fentanyl-Tabletten - aus Mexiko nach Texas geschwappt, genauso wie Hunderttausende Migranten und abgefangen durch seine kompromisslose Grenzsicherung - so stellt Abbott es dar. Er will seinen Wählern eine klare Botschaft schicken: Der Gouverneur regiert durch, kümmert sich, während andere nur reden.

Dabei wirkt der Republikaner konzentriert, nüchtern - und anders als viele prominente Republikaner vor allem ziemlich dröge. Doch sein Beamten-Charisma kann nicht drüber hinwegtäuschen, dass der 64-Jährige regelmäßig alle populistischen Register zieht - zum Beispiel, wenn er Tausende Migrantinnen und Migranten in Busse verladen lässt und in demokratische Hochburgen wie New York und Washington bringt. Am 8. November stellt Abbott sich zur Wiederwahl. Ihm werden auch Ambitionen aufs Weiße Haus nachgesagt - doch wie weit kommt man in der Partei von Ex-Präsident Donald Trump noch ohne große Klappe?

Die Midterms mit zahlreichen Wahlen zum Kongress und in den Bundesstaaten sind für einige Republikaner auch Gelegenheit, um sich für die Präsidentenwahl 2024 ins Spiel zu bringen. Neben Trump gelten der ebenfalls laute - und beliebte - Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und eben Abbott als mögliche Kandidaten. In den USA, in denen bei den Konservativen immer öfter der rechte Rand die Richtung vorgibt, versucht der Texaner mit Politik zu punkten, die vor Trump selbst im konservativen Texas teils unmöglich schien.

Das zeigt sich auch am sogenannten Herzschlaggesetz aus dem vergangenen Jahr: Mit ihm ermöglichte Abbott, dass Texaner jene Bürger verklagen können, die in egal welcher Weise bei Abtreibungen helfen. Als Belohnung winken 10.000 US-Dollar. Es mag kaum einen direkteren Weg geben, eine Gesellschaft tiefer zu spalten.

Mittlerweile sind Abtreibungen in Texas seit einer historischen Entscheidung des Supreme Courts nicht mal mehr bei Vergewaltigung oder Inzest erlaubt. Auch beim Thema Waffenkontrolle gibt Abbott sich als Hardliner: Obwohl der 29-Millionen-Bundesstaat die meisten Toten durch Schusswaffen in den USA verzeichnet - zuletzt 19 Kinder in der Stadt Uvalde - will Abbott die laxen Gesetze nicht verschärfen.

Am Ende einer mit Bäumen gesäumten Wohnstraße in der liberalen texanischen Hauptstadt Austin sitzt derweil Ariana Williams an einem bunt gestrichenen Picknick-Tisch und ärgert sich über den Gouverneur: Dass Abbott Geflüchtete in Bussen nach Norden schicke sei «ein politischer Schachzug, und einer, der unglaublich unmenschlich ist. Es ist im Wesentlichen Menschenhandel». Williams koordiniert die Belegung der 35 Betten in der Migranten-Notunterkunft Casa Marianella. Viele von den Menschen hier wissen nicht, dass sich an ihrem Schicksal die Gouverneurswahl in Texas entscheiden könnte.

Die Migrationszahlen in Texas schnellten in den vergangen Jahren in die Höhe. Gleiches gilt für die Pillen der synthetischen Droge Fentanyl - auch wenn ein kausaler Zusammenhang umstritten ist.

Williams sieht die Lage an der mehr als 2000 Kilometer langen Grenze zwischen Texas und Mexiko mit monatlich über 100.000 illegalen Grenzübertritten ebenfalls als Problem. Die Casa Marianella sei überwältigt - die Maßnahmen Abbotts aber trotzdem falsch.

Der Gouverneur selbst sagt dagegen, die liberalen Städte Washington und New York City seien die «idealen Ziele» für die Geflüchteten. Tatsächlich war sein Vorgehen so medienwirksam, dass es auch DeSantis auf den Plan rief. Dieser ließ Venezolaner in der texanischen Stadt San Antonio zusammentreiben und schickte sie mit Privatflugzeugen auf die noble Insel Martha's Vineyard im liberalen Massachusetts - und stahl Abbott ein Stück weit die Show.

Überhaupt ist die große Show nicht so Abbotts Ding. Er setzt beharrlich auf - stramm konservative - Inhalte, er ist eher ein Macher. Auch sitzt Abbott seit 1984 im Rollstuhl, nachdem ein Baum auf ihn herabgestürzt war. Bei einer Trump-Rally in Texas im Frühjahr etwa sprach er vor Trump - offenbar mit der Strategie, in jedem Satz einmal dessen Namen unterzubringen, um den Jubel der Menge zu erzwingen. «Seid ihr bereit für Donald J. Trump?», stieg er wie ein Ansager beim Wrestling ein. Das klappte eher mittelmäßig, die Trump-Anhänger waren hörbar gelangweilt. Einer neuerlichen Kundgebung Trumps vor einigen Tagen blieb Abbott fern. Der Ex-Präsident bezeichnete ihn trotzdem als «Freund von mir».

Abbott hält seinen demokratischen Herausforderer Beto O'Rourke in Umfragen erfolgreich auf Abstand. Das dürfte auch an der Migrationskrise liegen, die im wirtschaftlich starken Texas - mit seinen demokratisch geprägten, boomenden Metropolen und der mächtigen Republikaner-Präsenz in den Weiten der Prärie - momentan das mit Abstand größte Thema ist.

O'Rourke ist sozusagen der Gegenentwurf zu Abbott: Er wirkt jünger als seine 50 Jahre, ist dynamisch und ein guter Redner. An einem Montagabend steht er inmitten von etwa 300 Menschen im Norden von Dallas, dreht sich und gestikuliert auf einem winzigen Podium. Den vollen Saal hat er im Griff. Der Jubel kommt auf Knopfdruck. Trotzdem scheint O'Rourke in Texas nicht entscheidend durchzudringen.

Stattdessen scheint Abbotts Spagat aus erzkonservativer Politik und gemäßigtem Auftreten aufzugehen. Bei vielen bodenständigen Konservativen im «Lone Star State», wo Grillen, Truckfahren und Waffenbesitz oft als deckungsgleich mit der republikanischen Identität gesehen werden, scheint der Trumpsche Typ des lauten Republikaners nur bedingt beliebt. Im Umkehrschluss könnte das für Abbott paradoxerweise bedeuten, dass er für das Oval Office in Washington zu seriös - oder langweilig - wirkt.