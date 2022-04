Von: Björn Jahner | 21.04.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der thailändische Landtransportverband erwägt eine Erhöhung der Transportgebühren. Mit der Preiserhöhung sollen die steigenden Spritkosten gedeckt werden, nachdem das Kabinett die Beendigung des Einfrierens des Dieselpreises auf 30 Baht ab dem ersten Mai dieses Jahres bekanntgegeben hat.

„Wir nehmen an, dass der Dieselpreis auf 40 Baht pro Liter steigen und sich an den Weltmarktpreis für Rohöl anpassen wird“, sagte Verbandspräsident Apichart Pairoonrueng am Mittwoch gegenüber der Presse.

Nach Aussage von Khun Apichart will der Verband in Kürze eine Sitzung abhalten, auf der über angemessene Transportgebühren und einen geeigneten Zeitrahmen für die Umsetzung der Preiserhöhung diskutiert wird.

Die Spediteure hätten seit Januar dieses Jahres mit der Erhöhung der Gebühren gewartet, damit die Produzenten nicht zusätzlich belastet werden, die auf die Transportkostenerhöhung mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung ihrer Produktpreise reagieren werden.

„Wir haben alles versucht, um die Regierung davon zu überzeugen, den Dieselpreis zu senken, einschließlich einer Kundgebung und eines Streiks, wie es das Gesetz erlaubt“, betonte Khun Apichart.

„Wenn die Regierung die Subventionierung des Dieselpreises im Mai beendet, werden Thailands Lkw-Fahrer möglicherweise erneut streiken, um die Menschen über unsere Situation zu informieren“, warnte er.

Khun Apichart erklärte, der Verband habe zwei Maßnahmen zur Senkung des Dieselpreises vorgeschlagen: Die Abschaffung aller Biodiesel-Bestimmungen und die Anpassung der Dieselverbrauchssteuer analog der Höhe des Steuersatzes für Flugkraftstoff.

„Diese Maßnahmen könnten zur Senkung des Dieselpreises um vier bis fünf Baht pro Liter beitragen, aber das Energieministerium hat diese Maßnahmen nie akzeptiert, weil es sich nur auf die Unterstützung der Palmölbauern konzentriert, die jedoch nicht die Mehrheit der Bevölkerung sind“, so Khun Apichart.

Er führte fort, dass die Regierung den Transortunternehmen zweimal in der Vergangenheit eine Subvention in Höhe von 3.000 Baht pro Fahrzeug für drei Monate angeboten hatte, was der Verband jedoch abgelehnt hatte.

„Angesichts der Tatsache, dass unser Verband mehr als 400.000 Mitglieder hat, hätte die Regierung im Rahmen dieses Subventionierungsprogramms Milliarden an Steuergeldern für die Lkw-Fahrer ausgeben müssen. Das wollen wir aber nicht. Stattdessen wollen wir Maßnahmen sehen, von denen die breite Bevölkerung profitiert, nämlich die Senkung der Kraftstoffpreise“, fügte er hinzu.