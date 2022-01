Fährhafen in Ban Phe. Foto: The Nation

KOH SAMET: Viele Touristen sind verärgert über die Covid-19-Maßnahmen in der Provinz Rayong, die vorschreiben, dass alle Touristen frühestens 72 Stunden vor der Ankunft am Fährhafen Ban Phe einen Antigen-Schnelltest (ATK) vorlegen müssen, der von einem zugelassenen Arzt und einer medizinischen Einrichtung bestätigt wurde, wenn sie die vorgelagerte Urlaubsinsel Koh Samet besuchen möchten.

In sozialen Netzwerken ließen Reisende ihrem Unmut freien Lauf. Viele beschwerten sich, dass ihnen bei der Reisebuchung nicht bekannt war, dass sie bei der Ankunft am Fährhafen eine Gebühr von 330 Baht pro Person für einen ATK-Test an ein örtliches Krankenhaus entrichtet müssen. Die meisten Touristen stornierten daraufhin ihre Reise, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“.

Pathida Limprasit, 52, reiste mit einer Gruppe von 10 schwedischen Touristen nach Ban Phe. Sie sagte, sie und ihre Gruppe seien aus der Provinz Surin angereist. Als die Touristen erfuhren, dass sie für die ATK-Impfung 330 Baht pro Person zahlen mussten, beschlossen sie, ihre Reisepläne aufzugeben. Sie betrachteten dies als eine unnötige Ausgabe, weil sie alle bereits vollständig geimpft sind, zuvor bereits in Quarantäne waren und sich dort mehreren Covid-19-Tests unterzogen hatten.

Gemäß dem stellvertretenden Gouverneur der Provinz Rayong Anan Nakniyom ist die Maßnahme seit dem 20. Januar 2022 in Kraft. Die Beamten stellten jedoch zwischenzeitlich fest, dass sie negative Auswirkungen für viele Tourismusbetriebe hat, weshalb in Zusammenarbeit aller Parteien eine gemeinsame Lösung gefunden werden soll, die für alle Parteien verträglich ist.