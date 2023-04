Von: Björn Jahner | 12.04.23

BANGKOK: Thailand befindet sich mitten im Wahlkampf und somit auch in der Zeit der Wahlversprechen. Sie alle haben gemeinsam, dass sie dem zukünftigen thailändischen Staatshaushalt sehr viel Geld kosten werden.

Allein die von der Palang Pracharath Party (PPRP) geplante Beihilfe für ältere Menschen wird viermal so teuer sein wie die von der Pheu Thai versprochene einmalige Überweisung von 10.000 Baht an jeden Thailänder ab 16 Jahren, sagte der Leiter des Strategieteams der Thai Liberal Party, Somchai Srisutthiyakorn, am Mittwoch (12. März 2023).

Das Wahlkampfversprechen der Pheu Thai, 10.000 Baht in die digitalen Geldbörsen von 54 Millionen Thais ab 16 Jahren zu überweisen, werde 540 Milliarden Baht kosten, schrieb Somchai in einem Post auf Facebook.

Der Plan der PPRP, die monatliche Rente für ältere Menschen auf 3.000 Baht für die 60-Jährigen, 4.000 für die 70-Jährigen und 5.000 Baht für die 80-Jährigen zu erhöhen, werde innerhalb von vier Jahren mehr als 2 Billionen Baht kosten, sagte er. Derzeit liegen die Renten für ältere Menschen zwischen 600 und 1.000 Baht pro Monat. „Eine PPRP-Police wird viermal so viel kosten wie eine Pheu Thai-Police“, sagte er.

Der Plan der PPRP, den monatlichen Zuschuss im Rahmen der staatlichen Wohlfahrtskarte für 14 Millionen Menschen auf 700 Baht pro Monat zu erhöhen, wird innerhalb von vier Jahren 466,4 Milliarden Baht oder 116,6 Milliarden Baht jährlich kosten. Derzeit liegt der Zuschuss bei 200 bis 300 Baht pro Monat.

Somchai nannte auch die geschätzten Kosten für andere Wahlkampfversprechen:

Der Plan der United Thai Nation Party, den monatlichen Zuschuss im Rahmen der staatlichen Wohlfahrtskarte für 14 Millionen Menschen auf 1.000 Baht pro Monat zu erhöhen, wird innerhalb von vier Jahren 672 Milliarden Baht kosten (168 Milliarden Baht jährlich).

Der Plan der thailändischen Liberalen Partei, die Renten für 8,3 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter auf 3.000 Baht pro Monat anzuheben, wird innerhalb von vier Jahren 1,19 Billionen Baht kosten (298,8 Milliarden Baht pro Jahr).

Die Zusage von Move Forward und Thai Sang Thai, die Rente für 12 Millionen Menschen ab 60 Jahren auf 3.000 Baht pro Monat anzuheben, wird innerhalb von vier Jahren 1,72 Billionen Baht kosten (432 Milliarden Baht jährlich).