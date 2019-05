Teure Geschäftsreisen

Von: Michael Lenz | 13.05.19

TOURISMUS: Unter den zehn teuersten Städten der Welt für Geschäftsreisende ist überraschenderweise keine einzige asiatische Metropole. Auf Platz eins liegt New York und auf Platz zehn Bern.

Dazwischen rangieren eine Reihe weiterer Städte aus den USA und der Schweiz sowie Paris und Reykjavik. In Asien allein ist Hongkong der Spitzenreiter unter den teuersten Städten für Business Traveler, gefolgt von Tokio, Seoul und Singapur. In Hongkong müssen die Manager durchschnittlich 515 US-Dollar für eine Übernachtung hinblättern und in Singapur sind es gerade mal rund 50 Dollar weniger. Bangkok hat es nicht unter die zehn sauteuren asiatischen Städte geschafft, dafür aber Dhaka in Bangladesch (Platz 9) und die chinesische Sonderverwaltungszone Macao (Platz 10). Das Ranking wurde von dem auf Expats spezialisierten Marktforschungsunternehmen ECA International erstellt.