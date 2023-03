BANGKOK: Der durchschnittliche Flugpreis für Flüge, die wichtige Städte in China und Thailand miteinander verbinden, ist immer noch 1,5-mal höher als vor der Pandemie, während die Preise für Städte in sekundären Regionen um 200 Prozent gestiegen sind, was bedeutet, dass günstige Reisen nicht mehr möglich sind, so die Tourismusbehörde von Thailand (TAT).

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn sagte, dass obwohl die durchschnittlichen Flugpreise im Vergleich zum letzten Jahr gesunken sind, die Preise für März und April für jede chinesische Stadt immer noch höher sind als vor der Pandemie. Er sagte, wies darauf hin, dass Flüge zu den wichtigsten Städten auf dem Festland 1,5 Mal teurer sind, z.B. 17.000 bis 24.500 Baht für Shanghai, 20.000 bis 24.000 Baht für Chengdu und 14.000 bis 15.000 Baht für Guangzhou.



Die Ticketpreise für März und April haben sich für sekundäre Städte ohne Direktflüge verdoppelt, da die Wiedereröffnung erst in diesem Jahr begonnen hat, weshalb der Passagierstrom in den ersten beiden Monaten noch schwach ist, erklärte Khun Yuthasak.

Im Februar belief sich die Zahl der Fluggäste aus Ostchina, wie Shanghai, Jiangsu, Zhejiang und Hebei, auf 17.308 pro Woche, wobei mehr als 10 Fluggesellschaften Flüge nach Bangkok, Phuket und Chiang Mai durchführen. Von dieser Zahl sicherte sich Shanghai mit 10.000 Sitzen die größte Kapazität.

Die durchschnittlichen Ausgaben pro chinesischem Reisenden stiegen, da die teureren Reisekosten sie dazu veranlassten, längere Aufenthalte von 5 bis 10 Tagen in Betracht zu ziehen, so die Untersuchungen von „Dragon Trail“.

Sie ziehen es vor, in einer kleinen Gruppe von Familienmitgliedern oder Freunden zu reisen und neue Erfahrungen zu sammeln, anstatt Reisegruppen zu nutzen.

Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person stiegen auf 60.000 bis 150.000 Baht pro Reise, während sie vor der Pandemie bei durchschnittlich 50.000 bis 54.000 Baht lagen, so die Untersuchungen von „Dragon Trail“.

Khun Yuthasak sagte, dass es für Reiseveranstalter aufgrund der Betriebskosten schwierig sein wird, preisgünstige Reisen anzubieten.

Da sich die Vorlieben der chinesischen Touristen von Massentouren zu individuellen Reisen oder maßgeschneiderten Touren verlagert haben, könnten sich Low-Cost-Touren als unpopulär erweisen, sagte er.

Khun Yuthasak betonte, dass der Wandel im chinesischen Reiseverhalten nach der Pandemie dazu führen wird, dass individuelle Reisen den Markt dominieren und den Massen-Pauschaltourismus, der noch nicht wieder aufgenommen wurden, überholen wird.

Die TAT veranstaltete letzte Woche eine Roadshow in drei Städten: Shanghai, Chengdu und Guangzhou.

Die Tourismusbehörde geht davon aus, dass durch die Vermittlung von Geschäften zwischen 61 thailändischen Reiseveranstaltern und 302 Reisebüros in China mindestens 900 Millionen Baht eingenommen werden können.