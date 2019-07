Written by: Michael Lenz | 20/07/2019

HONGKONG: Acht der zehn Städte mit den höchs­ten Lebenshaltungskosten für Expats sind in Asien. Spitzenreiter der jährlich von der internationalen Unternehmensberatung Mercer’s erstellten Rangliste ist zum zweiten Mal in Folge Hongkong, gefolgt von Tokio und Singapur.

Als einzige nichtasiatische Metropolen rangieren Zürich auf dem fünften und New York City auf dem neunten Platz. Das Schluss­licht unter den Top Ten bildet die chinesische Großstadt Shenzen. Am preiswertesten leben Expats im pakistanischen Karachi (207), in Taschkent (208) und in Tunis (209). Bangkok machte einen Sprung um 12 Plätze nach oben und landete auf Platz 40 der teuersten Städte für Expats. Das weltweite Ranking vergleicht für jeden Standort 200 Kostenposten wie Wohnen, Transport, Essen, Kleidung, Haushaltswaren und Unterhaltung.