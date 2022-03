BANGKOK: Wer eine offizielle Prüfbescheinigung über ein negatives ATK-Testergebnis am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok für die Rückreise benötigt, erhält den Negativattest an der Teststation am Eingang 3 im Erdgeschoss.

Der Schalter ist 24 Stunden besetzt. Auskunft wird unter der Rufnummer 084-660.4096 erteilt. Für einige inländische oder internationale Flüge oder Reiseziele kann eine Impfbescheinigung oder ein negatives ATK-Testergebnis erforderlich sein. Reisende erhalten dazu Auskunft bei ihrer Fluggesellschaft.