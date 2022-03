BANGKOK: Die neuen Einreisebestimmungen nach Thailand wurden zwischenzeitlich in der „Royal Gazette“ – dem offiziellen Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung – veröffentlicht und treten am Freitag, 01. April 2022 offiziell in Kraft.



Die wichtigste Neuerung ist die Abschaffung des bisher geforderten RT-PCR-Tests vor der Abreise nach Thailand.



Der Gesetzestext auf Thailändisch steht zum Download bereit.