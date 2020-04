PATTAYA: Die ins Stocken geratene Schließung Pattayas soll beschleunigt werden: Wurde am Dienstagmorgen noch Mittwoch, 16.00 Uhr (15. April 2020), als Starttermin für den Testlauf der acht Kontrollstellen auf der Sukhumvit Road genannt, änderten die Verantwortlichen in der Stadt- und Bezirksverwaltung nun erneut ihre Meinung und teilten am späten Nachmittag desselben Tages den Medien mit, dass der Testlauf nun bereits am Mittwoch um 06.00 Uhr (15. April 2020) gestartet wird, bevor die Schließung der Stadt am Folgetag (16. April 2020) definitiv in Kraft treten soll. Die Ergebnisse des Testlaufs sollen zudem am Mittwoch um 19.00 Uhr in der City Hall ausgewertet werden.

Das mehrmals überarbeitete Sperrkonzept sieht acht Kontrollstellen vor, die sich sowohl stadteinwärts aus Richtung Chonburi als auch stadtauswärts in Richtung Sattahip direkt auf der Sukhumvit Road befinden. Um die Staugefahr zu verringern müssen alle Dokumente, die zur Weiterfahrt in die Stadt erforderlich sind, bereits im Vorfeld zusammengestellt werden. Dadurch soll der Überprüfungsprozess beschleunigt werden.

Alle in den Vortagen genannten Voraussetzungen für Personen, die in die Sperrzone einreisen wollen, sind nach Aussage der Stadt Pattaya unverändert gültig:

- Thais, die einen Arbeitsplatz in Pattaya haben, aber auf deren ID-Card nicht Banglamung, sondern ein anderer Bezirk genannt wird, müssen an den Kontrollstellen ein ausgefülltes Formular vorlegen, das in 140 7-Eleven-Filialen in Pattaya erhältlich ist.

- Ausländer müssen an den Checkpoints ihren Reisepass (in Original, keine Kopie!) und einen Nachweis über ihren Wohnsitz vorlegen. Dieser kann z.B. durch eine Wohnsitzbestätigung oder auch durch eine Rechnung erbracht werden, die auf ihren Namen ausgestellt wurde und auf der ihre Adresse aufgeführt ist. Die Einreise nach nach Pattaya wird nur bei unausweichlichen Gründen gestattet, die ebenfalls mit einem Nachweis belegt werden müssen. Zu diesen Gründen zählen u.a. Arzttermine oder Termine bei der Einwanderungsbehörde.

- Berufstätige Ausländer müssen an den Kontrollstellen ihre Arbeitsgenehmigung und wie auch Thais ausgefüllte Formulare vorlegen, die ebenfalls in 140 7-Eleven-Filialen in Pattaya erhältlich sind.

Weitere Infos und eine Übersicht zu den Standorten der 140 7-Eleven-Filialen gibt es auf Facebook.