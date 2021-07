Von: Redaktion DER FARANG | 18.07.21

Ein Zug der Metrolinie Red Line. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Verkehrsministerium wird die Red Line ab dem 2. August testen, bevor die Eisenbahnstrecke im November in Betrieb geht.



Laut Verkehrsminister Saksayam Chidchob soll die Anzahl der traditionellen Züge, die von und zum alten Hauptbahnhof Hua Lamphong fahren, von 118 Zügen auf 22 reduziert werden. Das Zentrum des thailändischen Bahnsystems wird zum neuen Bangkoker Hauptbahnhof Bang Sue Grand Station verlegt.



Geplant sind drei neue Verlängerungslinien in Pathum Thanis Rangsit-Gebiet, um eine Verbindung mit der Red Line zu schaffen, die die Stationen Rangsit-Thanyaburi, Rangsit-Thammasat University und Rangsit-Yaek Kor Por Aor auf der Verlängerung der Green Line umfasst.



Nach Angaben des Verkehrsministeriums wird das Department of Rail Transport ein EMV-Tarifsystem vorschlagen, um kontaktlose Zahlungen durch Debit- und Kreditkarten an EDC-Automaten zu gewährleisten, ähnlich denen, die in öffentlichen Bussen und auf Booten verwendet werden.