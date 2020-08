Testbetrieb der Gold Line hat begonnen

Written by: Björn Jahner | 25/08/2020

Auf der „Gold Line“ kommen drei in Kanada entwickelte und in China gefertigte Züge des Typs Bombardier Innovia APM300s zum Einsatz. Fotos: The Nation

BANGKOK: Auf der 1,8 Kilometer langen Strecke der „Gold Line“ in Thonburi beginnt der Testbetrieb, nachdem nun alle drei führerlosen Peoplemover ausgeliefert wurden.

Die „Gold Line“ umfasst drei Stationen – Thonburi, Charoen Nakhon (Iconsiam) und Khlong San – und ermöglicht an der BTS-Station Krung Thon Buri den Umstieg in den Skytrain der „Silom Line“. Geplant ist eine Verlängerung, um die „Gold Line“ zukünftig an die „Purple Line“ anzuschließen.

Mit der neuen Linie soll den Einwohnern von Thonburi erleichtert werden, mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln die Innenstadt zu erreichen und für das Nobeleinkaufszentrum Iconsiam als Zubringer fungieren.

Bis zur offiziellen Eröffnung der Linie am 29. Oktober können die Fahrgäste die neue Verbindung kostenlos nutzen.

Auf der „Gold Line“ kommen drei in Kanada entwickelte und in China gefertigte Züge des Typs Bombardier Innovia APM300s zum Einsatz, die jeweils aus zwei aneinandergekoppelten, fahrerlosen Triebwagen mit Platz für 140 Fahrgäste bestehen. Sie fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h wie Busse auf Gummireifen, werden jedoch von einer Schiene in der Mitte der Fahrbahn geführt und mit Strom versorgt. Bekanntes Beispiel ist die Leitschienenbahn SkyLine desselben Herstellers am Flughafen Frankfurt am Main.

Pendler können die neue Linie im Testbetrieb bis zum 29. Oktober kostenlos nutzen, danach kosten Fahrten auf der Gold Line 16 Baht pro Person. Die offizielle Eröffnung der Linie erfolgt am 29. Oktober.