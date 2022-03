Foto: The Nation

SONGKHLA: Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des thailändisch-malaysischen Grenzübergangs in Sadao am Freitag (01. April 2022) sind nach Aussage der zuständigen Behörden abgeschlossen. Der für den malaysischen Tourismus in Thailand wichtige Grenzübergang war aufgrund der Covid-19-Pandemie etwa zwei Jahre lang geschlossen.

Touristen aus Malaysia können über den Grenzübergang im tiefen Süden des Königreichs ab Freitag im Rahmen des „Test & Go“-Programms nach Thailand einreisen, ohne dass nach der Ankunft weitere Quarantänemaßnahmen erforderlich sind.

Sadao ist der wichtigste Grenzübergang im Süden des Landes. Andere Kontrollpunkte an der thailändisch-malaysischen Grenze werden ebenfalls am 1. April wiedereröffnet.

Besonders der lokale Handel erhofft sich von der Wiedereröffnung der thailändisch-malaysischen Grenzübergänge eine Tourismus-Ankurbelung im tiefen Süden des Landes, dessen Tourismusindustrie sich aufgrund der Pandemie seit zwei Jahren im Tiefschlaf befindet.

Am Mittwoch besuchten der Bezirkschef von Sadao Surin Suriyawong und hochrangige Beamte der Zoll-, Einwanderungs- und Gesundheitsbehörden den Kontrollpunkt Sadao, womit sie sicherstellten, dass er für die Wiedereröffnung bereit ist.

Das Bangkok Hospital Hat Yai und Hotels mit SHA-Extra-Plus-Zertifizierung haben sich darauf geeinigt, dass das Paramount Palace Hotel in der Nähe des Kontrollpunkts im Tambon Samnak Kham Municipality des Bezirks Sadao der Ort sein wird, an dem Touristen den im Rahmen des „Test & Go“-Programms vorgeschriebenen RT-PCR-Test absolvieren müssen.

Bei der Ankunft am Grenzübergang müssen die Reisenden eine genehmigte „Thailand Pass“-Registrierung, Reise- und Impfnachweise sowie eine Buchungs- und Zahlungsbestätigung für ein SHA Extra Plus-Hotel und den obligatorischen RT-PCR-Test vorlegen.

Danach werden sie in ihrem Hotel untergebracht und warten auf das Testergebnis, das ihnen innerhalb von vier bis sechs Stunden mitgeteilt wird. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass das Krankenhaus sie bis 06.00 Uhr morgens am nächsten Tag über das Testergebnis informiert.

Wenn der Covid-19-Test negativ ist, können sie ihr Hotel verlassen und ihre Reisepläne fortsetzen. Sie müssen jedoch die in Thailand geltenden Seuchenschutzregeln, darunter die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und Händereinigung, befolgen.

Im Bezirk Sadao gibt es sieben Hotels mit SHA Extra Plus-Zertifizierung, was in der Anfangsphase der Wiedereröffnung ausreichen dürfte. So haben die Hotels für Freitag bisher 80 Buchungen verzeichnet.

Am Grenzübergang Sadao wurden nach Aussage der Behörden Zelte aufgestellt, in denen Touristen warten können, bevor sie die Einreiseformalitäten durchlaufen.