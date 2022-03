Von: Björn Jahner | 27.03.22

Eine Hinweistafel erklärt den Ablauf an der Teststation vor der Windmill Club Agogo Bar in der Soi Diamond in Pattayas weltbekannter Amüsiermeile Walking Street. Foto: Jahner

PATTAYA: Auch wenn Pattayas Nachtclubs offiziell aufgrund des Nightlife-Verbots zur Corona-Prävention der Regierung in Bangkok geschlossen sind, müssen Urlauber und Residenten sowie natürlich die vielen einheimischen, freischaffenden Damen schon seit Längerem nicht mehr auf Bass im Ohr und so richtig ausgelassenes Tanzen im Club verzichten. Dabei gilt jedoch: Ohne Test, keine Party.

Während die A-Go-Go-Bars der Walking Street und der Soi LK Metro als „SHA+-Restaurants“ bereits seit mehreren Monaten wieder die Fleischeslust ihrer vorwiegend männlichen Gäste befriedigen, machen Nachtclubbetreiber aus der Not eine Tugend und haben zum Freiluft-Disco-Konzept gewechselt, um trotz Pandemie Nachtschwärmerwillkommen zu heißen.

Feiern im Freien statt im Club

Beispiele dafür sind der derzeit absolut populäre Pattaya Beach Club im vibrierenden Rotlichtbezirk Tree Town in der Soi Buakhao, die samstägliche Ocean Beat Party im Ocean Beats Restaurant Club vor dem Grand Jomtien Palace an der Jomtien Beach Road und die sonntägliche 808 Pool Party im Windy Inn Hotel Pattaya in der Walking Street.

Vor Lokalitäten, denen die Behörden aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit ein hohes Infektionsrisiko zuschreiben, befinden sich Schnellteststation, die mit medizinischem Personal der Gesundheitsbehörden besetzt sind. So z. B. vor dem Pattaya Beach Club im Tree Town und der Lucifer Disco in der Walking Street.

Endzeitstimmung statt Feierlaune

Auch wenn beim Anblick des staatlichen Gesundheitspersonals in Ganzkörperschutzanzügen wohl eher Endzeitstimmung als Feierlaune aufkommt – es gilt: Ohne Test kommt hier niemand rein. An den staatlichen Teststellen können die Besucher sich zwar sicher sein, dass ihnen der Abstrichtupfer von ausgebildetem, medizinischen Personal in die Nase eingeführt wird, jedoch auch, dass es bei einem positiven Testergebnis sofort nonstop mit der Ambulanz ins Krankenhaus zu einem RT-PCR-Test geht.

Faires Testkonzept in der Soi Diamond

Während in vielen Bars bei der Testpflicht „ein Auge zugedrückt“ wird oder die mitgebrachten Selbsttests der Gäste akzeptiert werden, praktiziert die berühmt-berüchtigte Windmill Club Agogo Bar Pattaya in der Soi Diamond (Walking Street) ein für beide Seiten – Gäste und Gastgeber – durchaus faires Testkonzept: Die Gäste bezahlen vor Betreten des Clubs ihr erstes Getränk und absolvieren an der mit eigenem Personal besetzten Teststation einen kostenlosen Schnelltest. Bei einem negativen Testergebnis wird den Gästen der Einlass gewährt und sie können ihr per Vorkasse bestelltes Getränk im Club genießen. Fällt der Test positiv aus, wird den Gästen der Einlass verwehrt, sie bekommen jedoch das Geld für den ersten Drink zurückerstattet und müssen nicht befürchten, dass der Befund behördlich registriert wird.

Ibiza-Beats am Wongamat Beach

Eddie Pay und Matthew White aka Pay & White.

Das Oceanbeat Electronic Music Festival meldet sich zurück und ist am Samstag, 2. April 2022 von 12.00 bis 23.00 Uhr wieder zu Gast am Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua. Fans elektronischer Tanzmusik dürfen sich auch diesmal auf Ibiza- und Tech-House-Sounds der Mixx Pattaya Resident DJs Eddie Pay und Matthew White sowie von vielen weiteren DJs und laszive Tänzerinnen (im Bild) in der schönsten Strandlocation der Stadt freuen. Lineup: Eddie Pay & Matthew White aka Pay & White, PatriZe, DJ Benz, Fluke, DJ Groovy T, DJ Knight, V, Amp 69, Shompoo. Afterhour in der brandneuen „Watergate“-House Area der Mixx Discotheque Pattaya (Bali Hai). Mehr unter https://fb.me/e/2i2OLQUk2.