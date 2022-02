Test & Go für die Einreise auf dem Land- und Wasserweg

BANGKOK: Das „Test & Go“-Programm wird wahrscheinlich auf geimpfte ausländische Besucher ausgeweitet, die auf dem Land- und Seeweg nach Thailand einreisen.

Auf einer Sitzung in der vergangenen Woche prüfte das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) einen Vorschlag, wonach Touristen, die über den Grenzübergang in der nordöstlichen Provinz Nong Khai und an Bord von Kreuzfahrtschiffen oder Yachten einreisen, für das „Test & Go“-Programm zugelassen werden sollten, wie aus den am Freitag veröffentlichten offiziellen Dokumenten hervorgeht.

Für die Besucher gelten die gleichen Regeln wie für diejenigen, die auf dem Luftweg nach Thailand einreisen. Dazu gehören die Registrierung über das „Thailand Pass“-System und zwei Covid-19-Tests mit der RT-PCR-Methode nach der Ankunft im Königreich.

Das CCSA unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha hat zwischenzeitlich ihre Einsatzzentrale angewiesen, die Angelegenheit mit dem Außenministerium und den zuständigen Behörden zu erörtern und umzusetzen.

Was die Einreise auf dem Landweg von Laos über die Erste Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke betrifft, so soll das Programm zunächst nur für Reisegruppen gelten.

Für diejenigen, die auf dem Seeweg einreisen, wird der erste Covid-Test an Bord des Schiffes und der zweite in einem örtlichen Krankenhaus durchgeführt.

Weitere Einzelheiten über die Durchführung des Programms waren am Freitag nicht verfügbar.