BANGKOK: Auf der großen Sitzung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha am Mittwoch zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land wurde die Abschaffung der Quarantänepflicht für Thais und Ausländer entschieden, die auf dem Land- und Seeweg über die drei Pilot-Grenzprovinzen Nong Khai, Udon Thani und Songkhla ins Königreich einreisen. Die Änderung tritt nach Aussage des CCSA am 1. März 2022 in Kraft.

Bisher galt die quarantänefreie Einreise nach dem „Test & Go“-Modell nur für Einreisen nach Thailand auf dem Luftweg.

CCSA-Sprecher Dr. Taweesilp Visanuyothin informierte die Presse, dass ab dem 1. März 2022 alle Personen, die über die drei genannten Provinzen auf dem Landweg einreisen wollen, online den Thailand Pass beantragen müssen.

„Einreisende auf dem Landweg müssen keine Quarantäne mehr absolvieren, aber sie müssen bei ihrer Ankunft einen RT-PCR-Test machen und eine Nacht in einem SHA++-Hotel übernachten, während sie auf das Testergebnis warten“, erklärte Dr. Taweesilp. „Am fünften Tag ihres Aufenthalts müssen sie sich einem ATK-Selbsttest unterziehen“, fügte er hinzu.

Zu den weiteren Anforderungen zur Einreise nach dem „Test & Go“-Modell auf dem Landweg gehören eine vollständige Covid-19-Impfung (mindestens 14 Tage vor der Abreise), ein negatives RT-PCR-Testergebnis (nicht älter als 72 Stunden vor Reiseantritt), ein Zahlungsnachweis für eine Übernachtung in der ersten Nacht in einem SHA++-Hotel sowie eine Reisekrankenversicherung inklusive Covid-19-Schutz mit einer Deckungssumme von mindestens 20.000 US-Dollar.

Besucher, die über den Seeweg nach Thailand einreisen, müssen eine COE (Einreisebescheinigung) beantragen, bei ihrer Ankunft einen RT-PCR-Test absolvieren und auf ihrem Boot/ihrer Yacht bleiben, bis das Ergebnis vorliegt. Außerdem müssen sie am 5. Tag einen obligatorischen ATK-Selbsttest absolvieren, wie auch Besucher auf dem Land- und Luftweg.

„Das CCSA plant darüber hinaus die Ausweitung des „Test & Go“-Programms ab April auf weitere Grenzprovinzen wie Satun, Yala und Narathiwat“, so Dr. Taweesilp.