Tesla startet Markteintritt in Thailand

Von: Björn Jahner | 08.12.22

Präsentation des Tesla Model 3 in Bangkok am Mittwoch. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Der US-amerikanische Elektrofahrzeughersteller Tesla startet seinen Markteintritt in Thailand mit zwei Modellen zu Startpreisen von jeweils weniger als 2 Millionen Baht, heißt es in einer Ankündigung auf der Webseite des Unternehmens.

Der Elektroauto-Pionier hatte im November angedeutet, dass er alsbald in den thailändischen Markt eintreten würde. Am Mittwoch (7. Dezember 2022) begann Tesla mit der Annahme von Reservierungen für seine Fahrzeuge Model 3 sowie Model Y und kündigte an, dass die Auslieferung schrittweise im Februar nächsten Jahres beginnen werde. Reservierungen können nur über die Webseite des Unternehmens vorgenommen werden.

Tesla hat die folgende Preisliste für die beiden Modelle veröffentlicht (ohne Autopilot und vollständige Selbstfahroptionen):

Model 3

Einzelmotor (Hinterradantrieb): 1,759 Millionen Baht

Große Reichweite (Dual-Motor, Allradantrieb): 1,999 Millionen Baht

Performance (Dual-Motor, Allradantrieb): 2,309 Mio. Baht

Modell Y

Einzelmotor (Hinterradantrieb): 1,959 Millionen Baht

Große Reichweite (Dual-Motor, Allradantrieb): 2,259 Millionen Baht

Performance (Dual-Motor, Allradantrieb): 2,509 Mio. Baht

Der Kauf beinhaltet eine vierjährige (oder 80.000 km) Garantie für das Fahrzeug und eine achtjährige Garantie für die Batterie (160.000 km für Heckantrieb und 192.000 km für Allradantrieb).

Tesla kündigte außerdem an, dass das Unternehmen im ersten Quartal nächsten Jahres seinen Flagship Store und sein erstes Autoauslieferungs- und Servicezentrum eröffnen wird. Außerdem sollen im nächsten Jahr 10 Ladestationen in Thailand eröffnet werden.