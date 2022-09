Von: Björn Jahner | 06.09.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der börsennotierter US-amerikanische Elektrofahrzeughersteller Tesla hat in Bangkok eine Rekrutierungskampagne gestartet und plant den Markteintritt in Thailand.

Auf der Tesla-Webseite wurden am Montag 16 Stellen ausgeschrieben, die von Public Policy & Business Development Manager über Store Manager und Service Manager bis hin zu Fahrzeugtechnikern und Beratern reichen.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem Tesla sich am 25. April 2022 als Unternehmen in Thailand registriert hatte. Tesla sagte, dass es ein thailändisches Unternehmen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Energieerzeugung mit einem Anfangskapital von 3 Millionen Baht betreiben wird.

Tesla ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und bleibt mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 30,4 Billionen Baht (840 Milliarden US-Dollar) einer der wertvollsten Automobilhersteller der Welt.

Das Unternehmen ist weltweit führend bei den Verkäufen von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) und Plug-in-Elektrofahrzeugen und wird im Jahr 2021 21 Prozent des BEV-Marktes (reine Elektrofahrzeuge) und 14 Prozent des Plug-in-Marktes (einschließlich Plug-in-Hybride) für sich beanspruchen.

Tesla Energy ist einer der weltweit größten Anbieter von Batteriespeichersystemen mit einer installierten Leistung von 3,99 Gigawattstunden im Jahr 2021.