Von: Björn Jahner | 06.09.19

BANGKOK: Tesco Lotus, einer der größten Einzelhändler in Thailand, hat angekündigt, bis zum Jahr 2028 in allen seinen Filialen auf den Verkauf von Käfigeier zu verzichten.

Der Einzelhandelsriese betreibt im Königreich mehr als 2.000 Geschäfte in fünf verschiedenen Formaten: Hypermarkt, Extra, Einkaufszentrum, Talad und Express.

Humane Society International, eine der größten und einflussreichsten Tierschutzorganisationen der Welt, begrüßt diese Entscheidung. Dawn Neo, Outreach-Managerin von HSI für das Wohlergehen von Nutztieren in Asien, sagte in einer Presseerklärung: „Wir gratulieren Tesco Lotus dazu, der erste Einzelhändler in Südostasien und das erste Unternehmen in Thailand zu sein, das sich zu einer käfigfreien Ei-Politik mit vollständiger Umsetzung verpflichtet hat. Dieses wichtige Engagement wird das Leben von Millionen von Tieren verbessern und dazu beitragen, die Tierschutzstandards in Thailand und in der gesamten Region zu stärken.“

Kris Comerford, Produktdirektor von Tesco Lotus, erklärte: „Tesco Lotus ist bestrebt, seinen Kunden qualitativ hochwertige, gesunde und nachhaltige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir eine klare Strategie für eine nachhaltige Beschaffung festgelegt, die den ethischen Umgang mit Tieren in unserer Lieferkette in allen Lebensphasen umfasst. Schweinefleisch und Eier sind wichtige Lebensmittel für Kunden in Thailand, und wir sehen Möglichkeiten, die Beschaffungsstandards für diese Produkte zu verbessern. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, um die ethischen Beschaffungsstandards einschließlich der Tierschutzpraktiken in Thailand zu verbessern, damit unsere Kunden Zugang zu nachhaltigen Produkten zu erschwinglichen Preisen erhalten.“

Bis 2023 will Tesco Lotus sicherstellen, dass alle Packungen mit 10 Eiern aus käfigfreier Haltung stammen, und bis 2028 sicherstellen, dass alle Eier seiner Eigenmarke käfigfrei sind. Derzeit bietet Tesco Bio-Eier aus Freilandhaltung an. Eier aus käfigfreier Haltung sind in 400 größeren Geschäften des Unternehmens erhältlich, während essfertige Produkte (wie weichgekochte Eier und gedämpfte Eier) aus Eiern aus käfigfreier Haltung in 550 Tesco-Express-Filialen angeboten werden.

In Großbritannien und in Mitteleuropa hatte sich Tesco bereits zuvor verpflichtet, bis 2025 Eier aus Käfighaltung zu 100 Prozent aus seinen Filialen zu verbannen.

In Asien und auf der ganzen Welt sind Legehennen in der Regel in Drahtkäfigen eingesperrt, die so klein sind, dass sie ihre Flügel nicht einmal vollständig ausstrecken können. Käfiglose Systeme bieten in der Regel ein höheres Tierschutzniveau, da die Tiere sich frei bewegen und grundlegende natürliche Verhaltensweisen wie Futtersuche, Sandbaden und Eierlegen in Nestern ausüben können.

Tesco Lotus schließt sich Hunderten von Lebensmittel- und Gastronomieunternehmen an, die sich verpflichtet haben, in ihren Lieferketten weltweit zu 100 Prozent auf Eier aus Käfighaltung zu verzichten, darunter Accor, Hyatt Hotels, Marriott International, Sodexo, Compass Group und Nestle. In Asien haben Branchenführer wie die Lo & Behold Group, die Privé Group und SaladStop! bereits signalisiert, der Kampagne ebenfalls beizutreten..