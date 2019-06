Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.19

BANGKOK: Das Einzelhandelsunternehmen Tesco Lotus wird die Verwendung von Lebensmittelbehältern aus Polystyrolschaum ab 1. Juli einstellen.

Der Konzern kündigte anlässlich des Weltumwelttags 2019 am 5. Juni eine Reihe weiterer Initiativen an. Sie sollen den Müllberg reduzieren. Laut Salinla Seehaphan, Direktorin von Corporate Affairs, will Tesco Lotus mit seinen 2.000 Geschäften landesweit das Abfallproblem und seine Auswirkungen auf die Umwelt lindern. Infolgedessen wird Tesco Lotus ab 1. Juli keine Lebensmittelbehälter aus Polystyrolschaum in den Filialen mehr abgeben. Anstelle von Schaumstoffschalen und -behältern werden Kunststoffbehälter verwendet, die zu 100 Prozent recycelbar sind.