Terrorvorwürfe gegen zwei Männer in Nordirland

BELFAST: Nach Razzien im Umfeld einer mutmaßlichen Splittergruppe der früheren nordirisch-katholischen Untergrundorganisation IRA hat die Polizei in Nordirland zwei Männer des Terrorverdachts beschuldigt. Den beiden Männern im Alter von 26 und 50 Jahren wird demnach vorgeworfen, Mitglieder einer verbotenen Organisation zu sein und terroristische Aktivitäten organisiert und vorbereitet zu haben. Der 26-Jährige soll zudem Teil eines Komplotts zum Besitz von Sprengstoff und Munition gewesen sein - mit dem Vorsatz, damit Leben zu gefährden.

Zuvor waren am Dienstag bei Razzien in der benachbarten Republik Irland sieben Männer und zwei Frauen wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Die mutmaßlichen Mitglieder der sogenannten Neuen IRA stehen im Verdacht, eine «Vielzahl von terroristischen Aktivitäten» begangen haben. Die übrigen sieben Verdächtigen blieben zunächst weiter in Haft.

Nordirland gehört zu Großbritannien. Die Gesellschaft dort ist tief gespalten in Protestanten, die sich als Briten verstehen, und Katholiken, die sich als Iren definieren und teilweise eine Vereinigung des Landesteils mit der Republik Irland fordern.

Drei Jahrzehnte lang lieferten sich militante Gruppen auf beiden Seiten sowie Polizei und das britische Militär einen erbitterten Bürgerkrieg, der erst 1998 endete. Tausende Menschen starben, Zehntausende erlitten Verletzungen. Der EU-Austritt Großbritanniens führte wieder zu erhöhten Spannungen in der Ex-Bürgerkriegsregion.