Terrorverdacht nach Messerattacke auf Polizeiwache bei Paris

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.21 | Aktualisiert um: 22:25

RAMBOUILLET: Eine Mitarbeiterin der Polizei wird am Polizei-Kommissariat von einem Angreifer überrascht. Dieser sticht brutal mit dem Messer zu - die Frau stirbt. Die Ermittler gehen von Terror aus.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Polizeiwache in Rambouillet bei Paris hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Mitarbeiterin der Polizei war am frühen Freitagnachmittag von einem Angreifer mit einem Messer getötet worden. «Die Republik hat gerade eine ihrer Alltagsheldinnen verloren - bei einer barbarischen und unendlich feigen Tat», schrieb Premierminister Jean Castex auf Twitter. Er traf am Nachmittag am Tatort ein.

Medien zufolge wurde der Angreifer von Polizisten angeschossen und starb an seinen Verletzungen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 36-jährigen Mann aus Tunesien handeln, der der Polizei vorher nicht bekannt gewesen sei.

Der Angriff ereignete sich in der Gemeinde Rambouillet gut 60 Kilometer von Paris entfernt am frühen Nachmittag. Die Stadt mit ihren rund 26.000 Einwohnern gilt als friedlich. Die Gemeinde liegt im Südwesten der Hauptstadt.

Die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen kommentierte die Tat auf Twitter mit den Worten, die gleichen Schrecken folgten aufeinander, die gleiche unendliche Trauer beim Gedanken an die Angehörigen und Kollegen dieser ermordeten Polizistin. Es seien immer die «gleichen islamistischen Motive».

Die Zeitung «Le Parisien» berichtete, dass die Frau beim Betreten des Kommissariats von dem Angreifer überrascht worden sei. Sie sei am Hals verletzt worden und noch am Tatort gestorben. Die Frau war Berichten zufolge etwa 49 Jahre alt. Jérome Moisant von der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police sagte dem Sender Franceinfo, dass die getötete Kollegin in der Verwaltung gearbeitet habe. Der Angreifer habe sich zuvor vor der Wache aufgehalten.

Immer wieder gibt es in Frankreich Angriffe auf die Polizei. Im Herbst 2019 tötete ein Angestellter im Polizeihauptquartier in Paris vier seiner Kollegen mit einem Messer. Die Ermittler gehen von einem Terrorhintergrund aus. 2017 tötete ein Mann auf der Pariser Nobelstraße Champs-Élysées einen Beamten und verletzte zwei weitere. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Frankreichs Mitte-Regierung will mit einem neuen Sicherheitsgesetz mehr Schutz für die Ordnungskräfte im Land bieten. Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert - dabei starben mehr als 250 Menschen.