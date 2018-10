Terrorist für knappes Jahr?

STUTTGART (dpa) - Für ein knappes Jahr soll ein in Deutschland lebeneder Flüchtling 2014 Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen sein - jetzt muss sich der Syrer vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten.

Der 26-Jährige war im Mai in Tübingen festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Laut Anklage war er von Frühjahr bis Ende 2014 Mitglied der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) in Syrien.

In erster Linie wird ihm die Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung vorgehalten. In der Region Tabka in Nordsyrien hat der Mann laut Anklage damals vom IS beschlagnahmte Häuser von Christen und Kurden leer geräumt, damit dort IS-Kämpfer untergebracht werden konnten. Auch Spitzeldienste habe er für den IS erledigt.

Ungewöhnlich wirkt sein Weg zum IS. Weil er in Verdacht geriet, für die Sicherheitskräfte der syrischen Regierung zu arbeiten, steckten ihn IS-Terroristen 2013 laut Anklage drei Monate ins Gefängnis. Durch Einfluss seines zum IS gehörenden Bruders sei ihm ein «Verzeihen» angeboten worden - wenn er ein religiöses Umerziehungslager besuche und sich dem IS anschließe. Beides soll er getan haben.

Ende 2014 soll der Angeklagte seine Heimat verlassen haben. Über die Türkei kam er später nach Deutschland und stellte hier einen Asylantrag. Für den Prozess sind zunächst 20 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte es demnach frühestens Mitte Januar 2019 geben.