PATTAYA: Am Sonntag, 22. Januar 2023 wird im Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya am Delfin-Kreisverkehr in Naklua der chinesische Neujahrstag gefeiert.

Die Besucher dürfen sich auf viele unterhaltsame Attraktionen und authentische Dekoration mit vielen roten Lampions zur Begrüßung des Jahrs des Hasen freuen.

Foto: Terminal 21 Pattaya

Auf der „Startbahn“ des Einkaufszentrums mit Flughafencharakter werden eine Menge Unterhaltungsmöglichkeiten angeboten, wie z. B. traditionelle Löwentanzvorführungen sowie chinesische Musik- und Tanzshows.

Foto: Terminal 21 Pattaya

Mehr erfahren Sie auf Facebook.