Tempo 240 bei illegalem Autorennen

THAILAND: Die Polizei stoppte am Wochenende zwei illegale Auto- und ein Motorradrennen, bei denen eine Spitzengeschwindigkeit von 240 km/h erreicht wurde. Gerichte verurteilten die Fahrer zu Haftstrafen und Geldbußen und beschlagnahmten die Fahrzeuge und 300.000 Baht in bar. 13 Personen wurden u.a. wegen illegaler Rennen, fahrlässigen Fahrens, Missachtung der Covid-Regeln und des Notstandsdekrets sowie wegen Glücksspiels angeklagt.

Im ersten Fall gingen zwei Motorradausstatter aus Chantaburi und Saraburi, die auf die Spitznamen „Tay Ban Suan" und „Nott Norn Noi" hören, an den Start. Der Einsatz betrug 300.000 Baht. Sie mussten sich mit sieben weiteren Personen nach dem Rennen auf der Pahonyothin Road in Saraburi in der Nähe der PTT-Tankstelle Dusita vor Gericht verantworten.

Der zweite Fall betraf ein Autorennen zwischen „Duk Som" und „Na Nuk Chawalit Suwan" auf der Autobahn 7. Ein Video des Rennens, das unter anderem auf YouTube zu sehen ist, zeigt ein Auto, das eine Geschwindigkeit von 240 km/h erreicht, während der Fahrer lacht. Das Gericht verhängte gegen beide Fahrer eine Haftstrafe von zwei Monaten, ausgesetzt für sechs Monate. Die Fahrer wurden zu einer Geldstrafe von je 2.000 Baht verurteilt. Ihre Autos wurden vom Gericht beschlagnahmt.

Der dritte Fall war dazu im Vergleich unauffällig - die Verhaftung von zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren, die zu einer Gruppe namens „Wai Run 1000 Meters" gehörten und auf der Thanarat Road in Pak Chong, Provinz Nakhon Ratchasima, ein Motorradrennen veranstalteten.

General Damrongsak Kittipraphat, stellvertretender Leiter der Polizei, fordert die Öffentlichkeit auf, Hinweise auf Raser zu geben und die Telefonnummer 1599 oder 191 zu wählen. Für Informationen winkt eine Belohnung von 3.000 Baht.