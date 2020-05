Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.20

Ein Schimpanse trinkt kalten Fruchtsaft, der ihm von einem Zoodirektor an einem heißen Tag im Zoo Dusit in Bangkok verabreicht wird. Foto: epa/ NARONG SANGNAK

THAILAND: Meteorologen haben für den Norden des Landes in den kommenden fünf Tagen sengende Hitze und Unwetter vorhergesagt.

Das heiße Wetter mit Sommerstürmen wird bis mindestens Mittwoch anhalten. Die Unwetter sollen ab Montag die nördliche Region, die zentrale Ebene und den Großraum Bangkok erreichen. Verursacht durch ein Druckluftgebiet aus China, das sich nach Süden ausdehnt und auf heiße Luft trifft.

Nong Khai war am Donnerstag die heißeste Provinz mit 42,5 Grad, gefolgt von Nakhon Sawan mit 42,2 und Tak mit 42 Grad. Die Temperaturen sollen am Samstag in mehreren nördlichen und nordöstlichen Provinzen 40 Grad übersteigen, wobei Nong Khai mit einer Vorhersage von 43 Grad erneut die Spitze einnehmen wird.

Heftige Stürme verursachten am Donnerstagabend in mehreren Provinzen Schäden - darunter in Khon Kaen, Nong Khai und Chai Nat. In Chai Nat wurden mindestens 50 Häuser im Bezirk Muang beschädigt. Ein Sturm knickte 20 Strommasten entlang einer Straße zwischen den Bezirken Ban Phai und Chonnabot in Khon Kaen um und verursachte einen längeren Stromausfall.