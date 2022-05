Von: Björn Jahner | 17.05.22

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die „Rose des Nordens“ wirbt vom 27. bis 29. Mai 2022 mit einem außergewöhnlichen Lichtkunstfestival in sieben Tempeln, mit dem die Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) als Veranstalterin den Tourismus in Chiang Mai ankurbeln möchte.

Die stellvertretende Egat-Gouverneurin Jiraporn Sirikum sagte gegenüber der Presse, dass hocheffiziente Solar-Beleuchtungssysteme unter dem Motto „Chiang Mai Light Up“ in sieben buddhistische Tempelanlegen vom 27. bis 29. Mai installiert werden. Sie fügte hinzu, dass Egat sich mit Partnern zusammengetan habe, um religiöse Stätten, insbesondere Tempel, zu internationalen kulturellen Touristenattraktionen zu entwickeln.

Mit der energiesparenden Innovation soll der Tourismus in mehrfacher Hinsicht gefördert und entwickelt werden. Außerdem wollen sie die Sicherheit in Tempeln erhöhen und die Nacht verschönern.

LED-Beleuchtung wird in nachfolgenden sieben Tempeln installiert:

Wat Muen Lan

Wat Phan On

Wat Samphao

Wat Phantao

Wat Chai Phrakiat

Wat Tung Yu

Wat Srikerd

Vom 27. bis 29. Mai können die Besucher die Beleuchtungskunst in den sieben Tempeln besichtigen und gleichzeitig kostenlos die Tempelmesse besuchen. Auf der Messe werden auch lokale Produkte zum Verkauf angeboten. Nach der dreitägigen Messe können die Besucher jeden Sonntag und an religiösen Feiertagen das Lichtspiel genießen.