Tempel soll für „Zero Dollar-Touren“ benutzt werden

PATTAYA: Ein Tempel im Gebiet Khao Mai Kaew soll für „Zero Dollar-Touren missbräuchlich benutzt werden.

„Sanook“ zitiert die Facebook-Seite „Big Karian“. Danach soll eine große Anzahl von Tourbussen mit chinesischen Touristen vor dem Tempel parken. Den Gläubigen würden überteuerte Amulette und religiöse Schmuckstücke im Wert von Zehntausenden Baht verkauft. Einheimische berichteten „Sanook“, niemand profitiere von dem Besucheransturm, außer chinesischen Investoren. Der Tempel habe einen neuen Stil erhalten und beschäftige chinesisch aussehende Frauen und Männer. Oberstleutnant Piyapong Ensarn, Chef der Touristenpolizei in Pattaya, hat eine Untersuchung gegen den Tempel eingeleitet.



„Zero Dollar“-Touren sind preiswerte Urlaubspakete für Chinesen, die dann in Thailand in Geschäften und Restaurants ihr Geld ausgeben. Geschäfte und Restaurants sind zumeist in den Händen von Chinesen, so dass diese während der gesamten Urlaubsdauer von Frauen und Männern aus der Volksrepublik Geld abschöpfen.