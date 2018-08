Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.18

BANGKOK: Wer künftig Haustiere in Tempeln aussetzt, muss mit einer Geldstrafe bis zu 40.000 Baht und/oder einer Haft von bis zu vier Jahren rechnen.

Der Oberste Rat der Mönchsgemeinschaft, der Sangha Supreme Council, geht gegen die Unsitte von Thais vor, die ihrer Haustiere überdrüssig sind, diese auf dem Gelände eines Tempels ihrem Schicksal zu überlassen. Familien lassen sich von Bekannten einen Welpen geben oder kaufen ein so niedliches Tier auf dem Markt; auch als Spielkamerad für die Kinder. Wenn Pflege und Fütterung zu kostspielig werden, wird der Hund am nächsten Tempel ausgesetzt. Und die Mönche müsse sehen, wie sie Hunde und Katzen ernähren.

Die wachsende Zahl von verlassenen Tieren in Tempeln hat die Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals (TSPCA) auch dazu veranlasst, eine bessere Tierbehandlung zu fordern und das Bewusstsein für die rechtlichen Konsequenzen zu schärfen, denen die Tierhalter ausgesetzt sein könnten, wenn sie ihre Tiere im Tempel lassen. Um dieses Problem zu lösen, hat der Sangha Supreme Council von Thailand alle Tempel angewiesen, die Annahme von Tieren zu beenden.