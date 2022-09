Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.22

BANGKOK: Mehrere Tempel flussabwärts des Chao Phraya bereiten sich auf das Überlaufen des Flusses vor. Das Meteorologische Amt sagt für das obere Chao-Phraya-Becken ab Anfang nächsten Monats starke Regenfälle voraus.

Am Sonntag ließ der Chao-Phraya-Damm in Chainat 1.948 Kubikmeter pro Sekunde (m3/s) Wasser ab, während flussaufwärts im Mueang-Distrikt von Nakhon Sawan ein Durchfluss von 1.996 m3/s gemeldet wurde. Weiter flussabwärts in Ban Bang Phutsa in Singburi wurden am Sonntag 1.974 m3/s gemessen.

Phrakru Chaiyathammaphon, der Abt des Tempels Phai Lom in der Provinz Chainat sagte, die Flutwarnungen aufmerksam zu verfolgen und hat damit begonnen, Gegenstände nach oben zu bringen.