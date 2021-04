BANGKOK: Die National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) und das Ministerium für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) haben die Telekommunikationsanbieter angewiesen, die Verfügbarkeit eines Internetsignals für Menschen zu gewährleisten, die während der dritten Covid-19-Welle von zu Hause aus arbeiten oder in Feldlazaretten eingewiesen wurden.

Laut NBTC-Generalsekretär Trairat Viriyasirikul wurden die Anbieter aufgefordert, für ihre Mobilfunk- und Internetdienste Fahrzeuge für den Netzausbau einzusetzen. Kommunikation sei während einer Krise wichtig, und die Betreiber müssten sicherzustellen, dass die Netzwerke kontinuierlich verfügbar seien.

Wasit Wattanasap, Senior Vice-President von Advanced Info Service (AIS), dem größten Telekommunikationsanbieter des Landes, sagte, dass AIS-Technikteams bereits Mobilfunknetze, Glasfaser- und WiFi-Signale in einem Feldkrankenhaus in Bangkok - dem Erawan 1 Hospital - installiert haben. Auch in der Bangkok Arena, die in das Erawan-2-Feldkrankenhaus umgewandelt wurde, hat AIS Hochgeschwindigkeits-Internet installiert.

Prathet Tankuranun, technischer Leiter von Total Access Communication (DTAC), dem drittgrößten Mobilfunkanbieter, informierte, dass sein Unternehmen ein Schnellreaktionsteam eingerichtet hat, um die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet innerhalb von 24 Stunden zu ermöglichen. Das Team konzentriert sich nur auf die Krankenhäuser vor Ort. True Corporation, ein weiterer Telekommunikationsbetreiber, gab an, dass er Ingenieurteams mit Fahrzeugen, die mit mobilen und WiFi-Netzwerksystemen ausgestattet sind, in Feldkrankenhäusern in Chiang Mai eingesetzt hat.