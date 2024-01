Telekommunikationsdienste im Gazastreifen erneut ausgefallen

Angesichts des Mangels an sauberem Wasser versammeln sich Palästinenser am Strand von Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen, um ihre Kleidung mit Meerwasser zu waschen. Foto: epa/Haitham Imad

TEL AVIV/GAZA: Im umkämpften Gazastreifen sind die Telekommunikationsdienste nach Angaben des Anbieters Paltel wieder einmal ausgefallen. Alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der «anhaltenden Aggression» eingestellt worden, schrieb das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen am Freitag auf der Plattform X, vormals Twitter. «Gaza ist wieder im Blackout», hieß es in der Mitteilung.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und wenige Wochen später mit einer Bodenoffensive.