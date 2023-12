Telekommunikationsdienste im Gazastreifen erneut ausgefallen

TEL AVIV/GAZA: Im umkämpften Gazastreifen sind die Telekommunikationsdienste nach Angaben des Anbieters Paltel wieder einmal ausgefallen. Alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der «anhaltenden Aggression» vollständig eingestellt worden, schrieb das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen am Mittwoch auf Facebook.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und begann Ende Oktober mit einer Bodenoffensive.

Auch die Organisation NetBlocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte am Mittwoch auf der Plattform X, den erneuten Zusammenbruch der Konnektivität im Gazastreifen. «Der Vorfall betrifft Gebiete im Süden, in denen die Telekommunikation in den letzten Tagen teilweise wiederhergestellt wurde.» Paltel hatte am Sonntag angekündigt, die Telekommunikationsdienste in den südlichen und zentralen Gebieten des Gazastreifens nach einem mehrtägigem Ausfall wiederherzustellen. NetBlocks zufolge sind andere Gebiete seit dem vorherigen Ausfall der Dienste am vergangenen Donnerstag «weiterhin offline».

Seit Beginn des Kriegs sind die Kommunikationsnetze in dem abgeriegelten Küstengebiet mehrfach ausgefallen.