Telekom-Betriebsrat ist fÃ¼r einen Huawei-Bann aus dem Mobilfunknetz

Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.19

BONN (dpa) - Der Telekom-Betriebsratschef Josef Bednarski ist mittelfristig für den Ausschluss des chinesischen Netzwerkausstatters Huawei aus dem deutschen Mobilfunknetz.

Man sollte in zwei bis drei Jahren auf Huawei-Technik verzichten, «um die Gefahr chinesischer Datenspionage in der deutschen Industrie und Politik zu minimieren», sagte der Arbeitnehmervertreter der Deutschen Presse-Agentur. Der Einfluss Pekings auf den chinesischen Konzern sei groß, er könne jederzeit Daten an Chinas Regierung weiterleiten. Brüssel sei hier in der Pflicht, um europäische Netzwerkausstatter zu fördern und zu stärken. Dadurch entstünden Arbeitsplätze in der EU.