BANGKOK: Nach ihrer Covid-19-Impfung mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac litten sieben Menschen an einer teilweisen Lähmung, teilte Thiravat Hemachudha mit, Direktor des Health Science Centre of Emerging Diseases an der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität.

Sechs von ihnen hatten in Rayong und einer im Queen Savang Vadhana Memorial Hospital in Sri Racha die Impfung bekommen. Ihr Zustand verbesserte sich, nachdem die Ärzte Medikamente verabreicht hatten, um Blutgerinnsel aufzulösen. Dr. Thiravat glaubt, ihre Lähmung könnte durch bestimmte Impfstoffchargen verursacht worden sein.

In Bangkok werden die Covid-19-Patienten jetzt in drei farblich gekennzeichnete Gruppen eingeteilt. Die grüne Gruppe umfasst Menschen, die bei der aktiven Fallsuche entdeckt wurden und asymptomatisch waren oder leichte Symptome zeigten. Die gelbe Gruppe sind Patienten, die keine schweren Symptome, aber Atembeschwerden haben, mit zugrundeliegenden Gesundheitsproblemen, oder über 90 Kilogramm wiegen. Sie werden in Krankenhäuser verlegt. Die rote Gruppe sind Patienten, die Kurzatmigkeit haben, wobei eine Röntgenuntersuchung eine schwere Lungenentzündung zeigt. Sie werden in Krankenhäusern behandelt