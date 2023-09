Teils schwere Regenfälle am Samstag

BANGKOK: Vereinzelte heftige Regenfälle werden am Samstag (9. September 2023) den Norden, die Mitte, den Osten und den Süden Thailands heimsuchen, wobei sie im Nordosten am stärksten sein werden, warnte das Meteorologische Amt.

Die Regenfälle werden durch den Monsuntrog verursacht, der über dem oberen Norden und dem oberen Nordosten liegt und sich bis zu einer Tiefdruckzone über dem Golf von Tonkin erstreckt.

Ein Südwestmonsun, der die Andamanensee, den Golf von Thailand, den mittleren, östlichen und südlichen Teil des Landes erfasst, verstärkt sich und wird vereinzelte Gewitter mit sich bringen, berichteten die Meteorologen.

Die Wetterbehörde warnte die Menschen, die auf oder in der Nähe von Hügeln leben, sich vor Sturzfluten in Acht zu nehmen, während diejenigen, die in niedrig gelegenen Gebieten leben, auf Überschwemmungen durch überlaufende Wasserwege vorbereitet sein sollten.

Autofahrer sollten bei Gewittern Vorsicht walten lassen, riet das Meteorologische Amt.

Der Seegang in der Andamanensee und im oberen Golf von Thailand kann bei Gewitterschauern bis zu zwei Meter hoch ausfallen, sollten aber ansonsten im Durchschnitt zwischen ein und zwei Metern liegen. Boote sollten Gewitterschauer meiden, warnte die Wetterbehörde.