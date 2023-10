BANGKOK: In Nordthailand wird es am Dienstag (31. Oktober 2023) weniger regnen und nur vereinzelte Gewitterschauer geben. Ganz anders sieht es im Süden aus, wo zum Teil heftige Niederschläge erwartet werden, so das Meteorologische Amt.

Diese Bedingungen werden durch ein Hochdrucksystem aus China, das sich bis in den Norden Thailands ausdehnt, sowie durch die östlichen und nordöstlichen Winde, die über dem Golf, dem Süden und der Andamanensee vorherrschen, verursacht.

Die Menschen sollten sich vor den schweren Wetterverhältnissen in Acht nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, insbesondere an den Ausläufern der Berge in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland. Die Meteorologen warnten, dass im gesamten Verkehr erhöhte Vorsicht geboten sei.

Was den Seegang anbelangt, so könnten die Wellen in der Andamanensee und im Golf bis zu zwei Meter hoch werden, bei Gewitterschauern sogar noch höher. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und sich von stürmischen Gebieten fernhalten.

Folgende Gebiete sind heute von Gewitterschauern betroffen: