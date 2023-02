NAKHON PATHOM: Die Mutter eines vermissten acht Monate alten Jungen hat angeblich zugegeben, dass sie das Baby in Panik in einen Kanal in der Nähe ihres Hauses geworfen hat, nachdem es ihr beim Baden versehentlich aus den Armen auf den Boden gefallen war und einen „Anfall“ erlitten hatte, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Thai PBS.

Thailands stellvertretender Polizeichef Polizeigeneral Surachate „Big Joke“ Hakparn teilte am Montag (27. Februar 2023) der Presse mit, dass die 17-jährige Mutter das Geständnis gegenüber der Polizei um Mitternacht in der vergangenen Nacht abgelegt haben soll.

Das Mädchen wurde an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen jeweils mehrere Stunden lang von der Polizei verhört, da die Polizei glaubte, dass sie wusste, was mit dem Baby geschehen war, sich aber weigerte, die Wahrheit zu sagen.

Big Joke erläuterte, dass das Mädchen behauptet habe, dass sie ihr Baby in den Kanal geworfen habe, der mit dem Fluss Tha Chin verbunden ist und etwa 200 Meter von ihrem Haus im Bezirk Bang Len in der Provinz Nakhon Pathom entfernt liegt.

Er führte fort, dass die Polizei ihre Behauptung glaube, das Baby in den Kanal geworfen zu haben, bezweifle aber ihre Geschichte über den Unfall und fügte hinzu, dass die mit dem Fall betraute Polizei untersuchen werde, ob das Baby gestorben sei, bevor es in den Fluss geworfen wurde.

Taucher durchsuchten am Sonntag den Kanal, der 100 bis 200 Meter vom Haus des Teenagers entfernt ist, fanden aber keine Spuren des vermissten Babys.

Laut Polizei deckt sich die Behauptung des Mädchens mit den Aussagen ihrer Nachbarn, die sie am 5. Februar gegen 5.30 Uhr auf dem Rückweg vom Kanal zu ihrem Haus gesehen haben, als das Baby als vermisst gemeldet wurde.

Ihr Lebensgefährte wird derzeit wegen Verleitung einer Minderjährigen zur Prostitution angeklagt, da er das Mädchen angeblich gegen Geld für den Unterhalt der Familie zum Sex mit seinem Freund verleitet haben soll. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, der minderjährigen die elterliche Sorge entzogen zu haben.

Er wird wegen Vergewaltigung und Entziehung der elterlichen Sorge für eine Minderjährige angeklagt.