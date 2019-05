Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

PHUKET: Auf dem Parkplatz vor einem Restaurant an der Chao Fah West Road hat ein Jugendlicher am Mittwochabend einen Briten mit dem Messer verletzt.

Als die Polizei am Parkplatz ankam, war der 35-jährige Ausländer bereits in das Siriroj- Krankenhaus eingeliefert und schon entlassen worden, als die Beamten ihn dort vernehmen wollten. Die thailändische Freundin des Briten sagte aus, ihr Freund und der Thai hätten eine Auseinandersetzung gehabt. Als sie am Mittwoch gegen 18.30 Uhr mit dem Auto am Parkplatz ankamen, habe der Teenager zweimal zugestochen und sei dann geflüchtet.