Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

Foto: The Thaiger/Toon Rku

BANGKOK: Ein 15-jähriger Schüler wurde in einer Schule in der Provinz Nonthaburi in der Nähe von Bangkok versehentlich von seinem Freund erschossen.

Der Freund versuchte, die Wahrheit zu verschleiern, indem er behauptete, der Desktop-Computer seines Freundes Chok sei explodiert und habe ihn getötet. Der Vorfall ereignete sich heute um 13.30 Uhr im Computerraum der Wat Lad Pla Dook Schule im Bezirk Bang Bua Thong in Nonthaburi.

Die Lehrerin, die sich außerhalb des Klassenzimmers befand, sagte, sie habe einen Knall gehört und sei in den Raum geeilt, wo sie Chok in einer Blutlache auf dem Boden fand. Die Lehrerin berichtete, dass die Schule gerade zehn neue Desktop-Computer für die Schüler gekauft hatte. Ein befreundeter Schüler, sagte, Choks Computer sei 10 Minuten nach dem Einschalten explodiert. Der Monitor und die CPU waren nicht beschädigt, nur die Tastatur hatte einen Riss und wurde für die Explosion und den Tod von Chok verantwortlich gemacht.

Nachdem die Polizei Lehrer und Schüler in dem Computerraum befragt hatte, stellte sich heraus, dass die Todesursache gar keine Explosion war, sondern eine Schießerei. Choks Freund gab schließlich zu, dass er seinen Freund versehentlich erschossen hatte. Der jugendliche Schütze wird noch immer von der Polizei befragt.