Technologie und Umweltschutz Schlüssel für den Fortschritt

Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand muss in der Post-Covid-Periode seinen Fokus auf die Verringerung der wirtschaftlichen Ungleichheit und auf Investitionen in fortschrittliche Technologie und Umweltschutz legen, fordert Danucha Pichayanan, Generalsekretär der staatlichen Planungseinheit National Economic and Social Development Council (NESDC).

Thailand habe seit langem strukturelle Probleme, vor allem im verarbeitenden Gewerbe, das immer noch auf konventioneller Produktion oder konventioneller Technologie basiere. Ohne eine Umstrukturierung werde Thailand hinter den Nachbarländern zurückbleiben, da viele von ihnen bereits mit der Umstrukturierung begonnen hätten, so Danucha.

Die Menschen und kleine Unternehmen müssten einen leichteren Zugang zu modernen Technologien erhalten, während gleichzeitig eine bessere Politik für den Klimawandel und das Umweltmanagement, für die Bioökonomie und eine grüne Wirtschaft langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Thailands steigern könne. Der Generalsekretär glaubt, dass die thailändische Wirtschaft widerstandsfähiger werden wird, da sie von den drei Hauptfaktoren - Export, Investitionen und Binnenkonsum – gestützt werde.

Das Land hat immer noch mit inländischen Problemen zu kämpfen, die durch die Pandemie hervorgerufen wurden, einschließlich einer hohen Verschuldung der Haushalte, einer erweiterten Einkommensdisparität und einer knappen Liquidität bei kleinen und mittleren Unternehmen, Kleinstunternehmen und kommunalen Betrieben.