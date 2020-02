Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.20

PATTAYA: Ein 75 Jahre alter Deutscher hat sich in seiner Unterkunft in Naklua erschossen, nachdem Ärzte bei ihm Tuberkulose festgestellt hatten.

Nach Angaben der Polizei steckte der Rentner eine Waffe in den Mund und drückte ab. In der linken Hand hielt er eine 9-mm-Automatikpistole, mehrere Patronen lagen neben der Leiche auf dem Boden. Der Mann hinterließ ein Schreiben in deutscher Sprache. Darin dankte er einer Thai für deren Betreuung. Ein Freund des Deutschen berichtete der Polizei, der Verstorbene habe 13 Jahre in Pattaya gelebt. Er sei kürzlich erkrankt und habe einen Arzt aufgesucht. Dieser habe bei ihm die Infektionskrankheit Tuberkulose festgestellt. Der Freund hatte am Samstag den Rentner besuchen wollen, stand aber vor verschlossener Tür. Er ließ die Tür vom Hausmeister öffnen und fand den Toten.