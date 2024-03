Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.24

BANGKOK: Aufgrund der Enthüllungen von Premierminister Srettha Thavisin, die nach einem Bericht des Online-Portals Khaosod English bekannt wurden, hat die singapurische Regierung Millionen für exklusive Taylor Swift Konzerte ausgegeben. Diese Information hat in Südostasien für rege Diskussionen und wertvolle Lehren gesorgt. Mit diesem Schritt demonstriert Singapur seine proaktive Haltung, sich als führender Kulturhub zu positionieren.

Die Nachricht, dass die singapurische Regierung zwischen zwei und drei Millionen Dollar pro Show an die amerikanische Sängerin Taylor Swift zahlte, damit sie exklusiv in Singapur auftritt, hat in den Nachbarländern für viel Gesprächsstoff gesorgt. Diese Offenlegung unterstreicht Singapurs Entschlossenheit, erstklassige Künstler in den Stadtstaat zu locken – eine Strategie, die von Thailands und anderen ASEAN-Nachbarn so nicht behauptet werden kann.

Laut einem Interview der Straits Times mit Edwin Tong, dem singapurischen Minister für Kultur, Gemeinschaft und Jugend, vom 2. März, hat Team Singapur, ein Team aus mehreren Behörden unter der Leitung des Ministers, bereits vor über einem Jahr Los Angeles besucht, um Singapur als internationalen Hub für Unterhaltung, Kunst und Kultur zu fördern. Bei einem dieser Treffen mit Swifts Agenten erkannten sie schnell eine Gelegenheit, da internationale Tourdaten noch nicht angekündigt waren. Sie machten ein Angebot für Auftritte in Singapur, wobei sie Termine und Veranstaltungsorte besprachen, um es für Swift attraktiv zu machen.

Singapur vs. Thailand: Ein Vergleich

Zurück in Thailand befand sich Srettha noch nicht in der Position des Premierministers, während die Führung des Landes in einer Übergangsphase war, in der wenig Initiative für vergleichbare Unterfangen erkennbar war. In dieser Hinsicht gab es also kaum einen Wettbewerb. Selbst wenn Thailand konkurrieren wollte, würde schnell klar, dass die großen Konzertstätten wie das Rajamangala-Nationalstadion nicht mit dem Nationalstadion Singapurs mithalten können. Hauptgründe sind der schwierige Transport zum und vom Veranstaltungsort sowie die fehlende Infrastruktur wie ein zurückziehbares Dach oder eine Klimaanlage, die Besucher bei Hitze oder Regen schützt. Andere Thais weisen online darauf hin, dass Singapur deutlich wohlhabender ist, wodurch die Einheimischen eher in der Lage sind, teure Tickets zu kaufen.

Wenn Srettha ernsthaft daran interessiert ist, Bangkok zu einem weltklasse Hub für Konzerte und Unterhaltung zu machen, sollte er sich mit Experten, Beamten und Geschäftsleuten treffen und einen konkreten Plan erarbeiten.

Debatte und Kontroversen

Nach Sretthas Bemerkung wurde sogar der singapurische Premierminister Lee Hsien Loong während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese von einem Reporter befragt. Lee erklärte, dass ihre Behörden eine Vereinbarung mit Swift ausgehandelt haben, um Singapur als einzigen Stopp in Südostasien zu gewährleisten. Diese Vereinbarung sei sehr erfolgreich gewesen, und er sehe darin keine Unfreundlichkeit.

Es bleibt die Frage, ob es sich um eine unfreundliche Geste gegenüber den ASEAN-Nachbarn handelt. Einerseits könnte man Singapurs finanzielle Anreize als notwendigen Schritt sehen, um im regionalen Wettbewerb um hochkarätige Künstler bestehen zu können. Andererseits könnte dies als inconsiderate Taktik wahrgenommen werden, die die regionalen Beziehungen belastet.

Der Streit zeigt unterschiedliche Perspektiven auf, von der Kritik an Singapurs Vorgehen bis hin zur Anerkennung seiner cleveren Verhandlungsstrategie. Trotz der Kontroverse scheint der Deal für Singapur finanziell ein Erfolg zu sein: Über 300.000 Tickets für die sechs Shows wurden verkauft, was der Wirtschaft des Stadtstaates