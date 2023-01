PATTAYA: Zwei lokale Bootsbetreiber erstatteten Anzeige bei der Polizei in Pattaya und beschuldigten eine Bande von angeblichen Taxi-Gangstern, sie wegen „Gebietsüberschneidungen“ geschlagen zu haben.

Am Sonntag (15. Januar 2023) um 23.30 Uhr erstatteten die Opfer, Somchai T., 40, und Kriengsak T., 39, Anzeige bei der Polizei. Die beiden sagten, sie seien Bootsfahrer und von einer Gruppe, die sie als „Taximafia“ bezeichneten, an der Busstation in Nord-Pattaya in Naklua angegriffen worden.

Khun Kriengsak sagte der Polizei, dass er und Khun Somchai den seit langem andauernden Konflikt über ein sich überschneidendes Gebiet friedlich beilegen wollten, um Geschäfte zwischen ihnen und der Gruppe von Taxifahrern zu tätigen. Die rivalisierende Gruppe tauchte jedoch in einer Gruppe von mehr als 30 Personen auf, von denen einige mit Schusswaffen bewaffnet waren, so Khun Kriengsak. Die Gruppe drohte, ihn und Khun Somchai zu erschießen, und schlug auf sie ein.

Die beiden Opfer erlitten nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten mit drei Stichen genäht werden. Die Polizei von Pattaya teilte der Presse mit, dass die Ermittlungsbeamten den Tatort untersuchen und nach den Verdächtigen fahnden werden. Der Vorfall habe dem Ruf Pattayas geschadet, so die Polizei.