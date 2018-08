Erneut sorgt ein krimineller Taxifahrer für ein negatives Image der Taxizunft der Hauptstadt. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Taxifahrer wird beschuldigt, von zwei in seinem Wagen eingenickten Fahrgästen zwei Armbanduhren im Wert von 170.000 Baht gestohlen und die Männer um 2 Uhr morgens an einer Bushaltestelle an der Borommaratchachonnani Road stehengelassen zu haben.

Der inzwischen festgenommene Taxifahrer wurde bereits im November 2015 wegen eines ähnlichen Verbrechens angeklagt. Er hatte die beiden Fahrgäste in einem Restaurant in Ekamai abgeholt. Nachdem sie dem Taxifahrer ihr Ziel genannt hatten, dösten sie ein.

Als sie erwachten, wurden sie an der Bushaltestelle abgesetzt. Später stellten sie den Verlust ihrer Armbanduhren fest und gingen zur Polizei. Die Beamten verfolgten das Taxi über Überwachungsaufnahmen ab dem Restaurant in Ekamai und ermittelten den Fahrer. Dieser gab zu Protokoll, die Uhren einem Komplizen zum Verkauf gegeben zu haben. Der Mann steckte 45.000 Baht ein, der Taxifahrer erhielt 130.000 Baht.