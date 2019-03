Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.19

PHUKET: Mehrere Taxifahrer sollen am späten Donnerstagabend einen Touristen angegriffen und verletzt haben.

Zwei Videoclips von dem Vorfall wurden am Freitag in den sozialen Medien veröffentlicht. Danach wurde der ausländische Urlauber, offenbar aus dem Nahen Osten, gegen 23 Uhr auf dem Markt Malin Plaza am südlichen Ende von Patong. vor seiner Frau und seinem Kind von Taxifahrern geschlagen. Laut „The Thaiger“ wurde der Mann bei dem Angriff verletzt. Patongs Polizeichef Anothai Jindamanee ist informiert, die Untersuchung hat begonnen. Befragt werden Touristen, Beamte fahnden nach den Taxifahrern.