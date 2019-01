Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.19

PATTAYA: Die Polizei hat erhebliche Zweifel an der Aussage eines Amerikaners, ein Taxifahrer habe ihm 2.000 Baht gestohlen.

Der Diebstahl soll sich vor einem 7-Eleven-Minimarkt in der Nähe des Marktes Rum Pho ereignet haben. Der offenbar betrunkene Ausländer soll danach gesagt haben: Es sei egal, wie viel – damit meinte er den Geldbetrag. Seiner 36-jährigen kambodschanischen Freundin soll er berichtet haben, ihm fehlten thailändische Baht, 500 Dollar und vier „Karten“. Da der Amerikaner Wunden an Bein, Knie und Arm hatte, waren Sanitäter alarmiert worden. Doch der Mann ließ sich nicht ins Krankenhaus bringen.

Ein 37-Jähriger will gesehen haben, wie ein Mann aus einem Auto ausstieg und zum Geldautomaten ging. Danach sei der Amerikaner aus dem Auto gekommen und beide Männer hätten den Minimarkt betreten. Dann sei der Autofahrer davongefahren, während der 58-jährige Ausländer zu Boden gestürzt sei. Polizei-Oberst Netthithorn Ratanasuchanan sagte, es sei schwierig, die Geschichte des Opfers zu glauben. Warum sollte ein Taxifahrer den Mann in einem Bereich angreifen, in dem es mehrere Überwachungskameras gäbe? Das Fahrzeug war übrigens schwarz, also kein reguläres Taxi.